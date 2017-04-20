İlçelerdeki Yatırımlar Mercek Altına Alınıyor

Antalya 2017 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, "İlçelerde devam eden yatırımların ilçe kaymakamlarımızca yakından takip edilmesini istiyorum" dedi.



Yatırımcı kuruluşlar ve mahalli idareler tarafından toplam bedeli 13.3 milyar TL olan 646 projenin yürütülmekte olduğunu belirten Vali Karaloğlu; "2017 yılının ikinci çeyreğine girdik, inşaat sezonunun açıldığı işlerin başladığı önemli periyottayız, bölge müdürlüklerimiz, il müdürlüklerimiz, üniversitelerimiz, yerel yönetimlerimiz bu sezonu iyi değerlendirmeli özellikle yıl içinde her proje için ayrılan ödeneği mutlaka kullanmalıdırlar. İlçelerde devam eden yatırımların ilçe kaymakamlarımızca yakından takip edilmesini istiyorum. Kaymakam arkadaşların yatırımları takip edebilmesi için bölge ve il müdürlerimizin yaptığı yatırımlarla ilgili ilçelere gittiklerinde ilçe kaymakamını da ziyaret ederek, yatırımlar hakkında bilgi versin" dedi.



Antalya'da devam eden büyük yatırımların olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, özellikle ulaştırma sektöründe büyük yatırımlar olduğuna dikkat çekerek, "Karayolları bölge müdürlüğü ve büyükşehir belediyesince yürütülen büyük yatırımlar var. Eğitim konusunda devam eden yatırımlarımız var. Tarım sektöründe özellikle sulamada, devlet su işleri bölge müdürlüğümüz eliyle yürütülen barajlar, göletler, sulama projeleriyle ilgili çok önemli yatırımlar var. Enerji, turizm, sağlık sektöründe sürdürülen yatırımlar var. Hayatı ilgilendiren diğer her konuda Antalya'da devam eden yatırımlarımız var. 2017 yılı bu kamu yatırımlarımızın devam ettiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Ben şuna inanıyorum işin kalitesini işi yapan müteahhit değil, işin denetlemesini yapan birim ortaya çıkarır onun için işin sahibi olan kurumların işi ihale ettikten sonra işin denetim kısmında çok aktif olmasını, yatırımcı kuruluşlarımızın ve kaymakamlarımızın yatırımları çok yakından takip etmesini istiyorum" diye konuştu.



Rölöve ve Anıtlar İl Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla ilgili sunumlarıyla devam eden toplantı, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ve DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nün yatırımları hakkında katılımcıları bilgilendirmesiyle sona erdi. - ANTALYA