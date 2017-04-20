İlçelerde Kanserden Korunma Yolları Anlatıldı

Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde periyodik olarak yaptığı sağlık seminerlerini ilçelerde de yapmaya başladı. İlçelerdeki kadın ve gençlik merkezlerinde yapılan seminerlerde kanserden korunma yolları anlatıldı.



Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere yapılan kadın ve gençlik merkezleri ilçelerin sosyal hayatına katkı sağlamakla kalmıyor, sağlığa da katkı veriyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK'e bağlı olarak hizmet veren kadın ve gençlik merkezlerinde ilçe halkına yönelik sağlık seminerleri düzenleniyor.



Hacılar, Develi, Yeşilhisar, Yahyalı, Bünyan ve Akkışla ilçelerinde yapılan seminerler diğer ilçelerde de devam edecek. Acıbadem Hastanesi'nden Doç. Dr. Burak Civelek'in konuşmacı olarak katıldığı seminerlerde kanserlerin teşhis ve tedavisi ile korunma yolları konusunda bilgiler verildi ve halkın soruları cevaplandırıldı.



Önümüzdeki günlerde de devam edecek sağlık seminerleri 26 Nisan'da Felahiye ve Özvatan'da, 3 Mayıs'ta ise Sarız Kadın ve Gençlik Merkezi'nde yapılacak. - KAYSERİ