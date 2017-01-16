İlçeler Arası Tekvando Turnuvası Finike'de Yapıldı

Finike'de gerçekleştirilen ilçeler arası tekvando turnuvasına yaklaşık 100 sporcu katıldı.



Finike Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen tekvando turnuvasında sporcular kategorilerinde dereceye girmek için Finike Belediyesi Spor Salonu'ndaki müsabakalarda kıran kırana mücadele etti.



Sporcuların ailelerinin de büyük ilgi gösterdiği turnuvada dereceye giren sporculara, Finike Belediye Meclis üyesi Recep Özkaya ve tekvando ilçe temsilcileri tarafından madalya ve kupaları verildi.