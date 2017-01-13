İlçe Yolunun Kapanmasıyla Köylüler Minibüste Mahsur Kaldı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde, aşırı kar yağışı hayatı felç etti. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Derbent'te köylüleri ilçeye taşıyan minibüs yolda kalırken, araç içerisindeki köylüler saatlerce mahsur kaldı.



Ardı ardına yağan kar Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde önceki gün fırtınanın da etkisiyle hayatı olumsuz etkiledi. Bayat ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Derbent köyünde önceki gün vatandaşlar ilçeye giden minibüste yolun kapanmasıyla mahsur kaldılar. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yol üzerinde mahsur kalan köylülerin yardımına köyden traktörle gelen diğer köylüler yetişti. Uzunca bir uğraştan sonra evlerine ulaşabilen köylüler, bu yıl aşırı kar yağışı nedeniyle köyün mahrumiyet bölgesine döndüğünü belirttiler.



Köyde yolcu taşımacılığı yapan Seçkin Gölcük isimli vatandaş, "Önceki gün Emirdağ ilçesinin pazarı olması nedeniyle köylüleri Emirdağ ilçesine götürmek üzere yola çıktık. Güçle Emirdağ ilçesine ulaştıktan sonra geri dönüşte fırtınanın etkisiyle kapanan yolda mahsur kaldık. Köyden gelen traktörler yardımıyla güçlükle evlerimize ulaşabildik. Bu yol aşırı kar yağışı nedeniyle yollarımız sık sık kapanıyor. Bayat ilçesine öğrenci taşıyoruz. Öğrencilerin gidişi sırasında da zaman zaman buna benzer sıkıntılar çekiyoruz. Zaman zaman yollar kapanıyor zaman zaman ise yollar buzlanıyor. Köylüler ihtiyaçlarını bazen gideremez duruma geliyor. Bizler de kendi imkanlarımızla yollarımızı açmaya çalışıyoruz. Köylere Hizmet Götürme Birliği yollarımızı gelip açıyorlar ancak sürekli yollar kapandığı için kendimizde yol açma çalışması yapmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR