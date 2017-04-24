İlçe Milli Eğitim Müdürü Fetö'den Gözaltına Alındı
DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi Milli Eğitim Müdürü Talat Tokyay, Fethullahçı Terör Örğütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi Milli Eğitim Müdürü Talat Tokyay, Fethullahçı Terör Örğütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Denizli'de Fethullahçı Terör Örğütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat Tokyay, polis tarafından bugün akşam saatlerinde evinde gözaltına alındı. Tokyay, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
- Denizli