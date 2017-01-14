İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı Tarsus'ta Yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı, Ashab-ı Keyf Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama otelinde gerçekleştirildi.



Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca başkanlığında gerçekleşen toplantıda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kutlu Tekin Baş ve Emre Duru da hazır bulundu. Toplantının açılışında Milli Eğitim Müdürü Koca, 2016-2017 öğretim yılı 1. kanaat Ddnemi sonu itibari ile yapılan onarım ve donatım çalışmalarından bahsetti. Bilgi teknoloji araçlarının kullanılması ve bir sosyal eğitim ağı olarak EBA'ya değinen Koca, demokratik bilincin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasını istedi. İlçelerde yapılan muhtarlar toplantısı ile ilgili bilgi veren Koca, eğitimle ile ilgili konuşulan konuları anlattı.



Gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam eden toplantıda talep ve öneriler alındı. Toplantı sonunda Taşımalı Erişim Yönetmeliği kapsamında yapılan taşıma hizmeti ve yemek hizmeti raporlarının 1. dönem itibariyle istenmesi kararlaştırıldı. - MERSİN