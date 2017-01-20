İlçe Emniyet'ten Başarılı Dolu Yıl

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü 2016 yılında gösterdiği başarı ile dikkatleri çekiyor.



İlçe Emniyet'ten yapılan yazılı basın açıklamasında, 2016 yılında yapılan faaliyetler, uygulamalar, operasyonlar ve büro hizmetleri rakamsal olarak kamuoyuna duyuruldu. Geçtiğimiz yıl içerisinde toplam 4 bin 568 farklı olayın meydana geldiği Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bu olaylara müdahale eden asayiş, terör ve resmi hizmet ekipleri 4 bin 140 olayı aydınlattı. Yüzde 90'lık başarı elde eden Çerkezköy polisi 428 olayın da araştırma ve soruşturmasına devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde 542 şahıs adli mercilere sevk edilirken, polis bu operasyonlarda 21 silah, 26 av tüfeği, 22 kesici alet ele geçirdi.



Kaçakçılara göz açtırmadı



Ayrıca polis ekipleri, ilçe genelinde kaçakçılık yapmak isteyen şahıslara da göz açtırmazken, bu şahıslara yönelik operasyonlarda 16 bin 609 paket kaçak sigara, 820 gram uyuşturucu madde ve 21 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



264 bin GBT sorgusu



İlçe genelinde yapılan asayiş ve huzur operasyonları kapsamında ise 264 bin vatandaşa GBT sorgulaması yapan polis, tedbiri elden bırakmadı. Yine bu operasyonlarda kapsamında 62 işletme denetleyen polis ekipleri, 170 yol uygulaması yaptı ve bu uygulamalar 24 esasına göre faaliyete geçirildi.



Güvenlik büro boş durmadı



İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nce ilçede FETÖ/PDY-PKK/KCK suçlarından 89 soruşturma işlemi yapıldı ve bunun akabinde 310 şahıs hakkında araştırma yapılırken, 13'ü tutuklandı. Yine Güvenlik Büro Amirliği'nce 43 işyerinde taklit ürün satanlara işlem yapıldı. 47 adet toplumsal olaya müdahale eden güvenlik polisleri, Çerkezköy'de Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 3 şahsa adli işlem yaptı.



Trafik hizmetleri



Trafik Tescil Büro Amirliğince yıl içinde 13 bin 865 aracın trafik kontrolleri yapıldı. 2016 yılı içinde toplam 1 milyon 333 bin 509 TL idari para cezası kesilirken, 456 araç çeşitli trafik kanunu ihlalinden trafikten men edildi. Yine yıl içerisinde ilçe genelinde 3 ölümlü trafik kazası, 192 yaralamalı trafik kazası ve 177 maddi hasarlı kaza meydana geldi. 104 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza yazılırken, 100 şahısın ehliyetine el konuldu. 2016 yılı içerisinde 5 bin 381 adet ehliyet verilirken, 21 bin 133 adet ruhsat ve plaka işlemi yapıldı.



Pasaport ve silah ruhsatı



İlçe Emniyet Müdürlüğü büro işlemlerinde 2016 yılında yoğun bir yılı geride bıraktı. Pasaport ve Ruhsat bürolarında yılı yoğun geçiren Polis, 2 bin 400 adet pasaport işlemi yapıldı. 253 adet tüfek ruhsatı ve 55 adet silah bulundurma ruhsatı verilirken 23 kişiye de taşıma ruhsatı verildi. - TEKİRDAĞ