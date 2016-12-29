TÜMÜ
Haberler Search
İlçe Emniyet Müdürü Gözaltına Alındı

İlçe Emniyet Müdürü Gözaltına Alındı

Niğde’nin Bor İlçe Emniyet Müdürü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürü Gözaltına Alındı

Niğde'nin Bor İlçe Emniyet Müdürü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, önceki yıllarda Tokat'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevi yaptığı dönemdeki konular nedeniyle yapılan araştırmalar sonunda Bor İlçesi Emniyet Müdürü N. M. T. hakkında soruşturma açıldı. Bor İlçe Emniyet Müdürü N.M. T. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında bugün akşam saatlerinde Bor ilçesinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan N.M. T., sorgulanmak üzere Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - NİĞDE

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Tokat, Terör, PDY, FETÖ
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads