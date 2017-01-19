İlçe Emniyet Müdürü Aksu'ya Ziyaret

Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Öztürk, Vize İlçe Emniyet Müdürü Şeref Aksu'yu ziyaret etti.



Öztürk, ziyarette yaptığı konuşmada, yaşanan terör olaylarını lanetlediklerini ve Türk milleti olarak her türlü terörün karşısında olduklarını belirtti.





Aksu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ülke için canlarını vermeye seve seve hazır olduklarını kaydetti.



Ziyarette, hastanenin idari ve mali işler müdürü Hilal Şahin, kalite birim sorumlusu Rukiye Tunçer, laboratuar sorumlusu Yusuf Özcan ve acil servis hemşiresi Sevil Atasoy hazır bulundu.