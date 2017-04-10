İlçe Emniyet Amirliği'nden Kaymakam Ersöz'e 10 Nisan Ziyareti

Yavuzeli İlçe Emniyet Amir Vekili Müslüm Arslan Kaymakam Murtaza Ersöz'ü makamında ziyaret etti.



Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliği Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.Yavuzeli Kaymakamı Murtaza Ersöz'ü makamında ziyaret eden İlçe Emniyet Amir Vekili Müslüm Arslan ve Polisler tarafından çiçek takdimi yapıldı.



Kaymakam Ersöz ziyaret esnasında tüm Emniyet Teşkilatının Polis Günü'nü kutlayarak her zaman Polis'in yanında olduğunu belirtti. - GAZİANTEP