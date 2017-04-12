İLBANK Yönetim Kurulu Toplanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleştirilecek olan "İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı"nda, yerel yönetimlerin kredi ve proje talepleri değerlendirilecek. Ayrıca, İller Bankası'nın yatırım ve finans programı ile ilgili görüşme sağlanacak.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Demirtaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Refik Tuzcuoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Büyük, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Acar, Yönetim Kurulu Üyesi Fehmi Hüsrev Kutlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yerebakan ve Yönetim Kurulu Üyesi Veli Böke de katılacak.