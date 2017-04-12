İLBANK Yönetim Kurulu Toplanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu İller Bankası'nın (İLBANK) Yönetim Kurulu 13 Nisan 2017 Perşembe günü Kayseri'de toplanıyor.

İLBANK Yönetim Kurulu Toplanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleştirilecek olan "İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı"nda, yerel yönetimlerin kredi ve proje talepleri değerlendirilecek. Ayrıca, İller Bankası'nın yatırım ve finans programı ile ilgili görüşme sağlanacak.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Demirtaş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Refik Tuzcuoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Büyük, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Acar, Yönetim Kurulu Üyesi Fehmi Hüsrev Kutlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yerebakan ve Yönetim Kurulu Üyesi Veli Böke de katılacak.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Belediye Başkanı Özhaseki, Fehmi Hüsrev Kutlu, Mücahit Demirtaş, Mehmet Yerebakan, Yerel Yönetimler, Mehmet Özhaseki, Refik Tuzcuoğlu, İller Bankası, Yerel Yönetim