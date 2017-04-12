İlbank Yönetim Kurulu Kayseri'de Toplanacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankasının (İLBANK) Yönetim Kurulu toplantısı yarın Kayseri'de yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankasının (İLBANK) Yönetim Kurulu toplantısı yarın Kayseri'de yapılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleştirilecek İLBANK Yönetim Kurulu toplantısında, yerel yönetimlerin kredi ve proje talepleri değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca İller Bankasının yatırım ve finans programı görüşülecek.
Toplantıya, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Demirtaş, Başkan Vekili Refik Tuzcuoğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Büyük, İbrahim Acar, Fehmi Hüsrev Kutlu, Mehmet Yerebakan ve Veli Böke de katılacak.