İlahiyat Fakültesinde Okurken El-Nusra'ya Katıldı

Adana'da El-Nusra terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir süredir kayıp olarak aranan şahsın, İlahiyat fakültesinde okurken terör örgütüne katıldığı ortaya çıktı.



Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü El-Nusra'ya katıldığı için Adana'da yakalanarak tutuklanan İsmail A.'nın Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırmada zanlının, üniversitede okurken El-Nusra üyesi yapılıp Suriye'ye götürüldüğü, burada silah ve bomba eğitimi verildiği belirlendi. Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede ise terör örgütüyle birlikte Suriye'de silah eğitimi alırken fotoğrafları ortaya çıktı. Yaklaşık 1 yıl önce El-Nusra terör örgütüne katılan gencin ailesinin ise 13 gün önce kayıp başvurusu yaptığı belirlendi. Polisin İsmail A.'yı Adana'da yakaladığını öğrenen ailesinin çocuklarının Suriye'den sağ salim döndüğüne sevindiği öğrenildi. - ADANA