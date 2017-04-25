İlaçlama Sektöründen Uyarı: "İlaçlatırken İlaçlanmayın"

MTSO İşletme Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Yılmaz, haşerelerle mücadele kapsamında yapılan ilaçlamalarda korsan firmaların insan sağlığını tehlikeye atan ve kanserojen etkileri bulunan tarım ilaçları kullandıklarını belirterek, "Tarım ilaçları tarlada kullanıldığında dahi 21 gün ilaç atılan yere keçi ve koyunların girmesi yasaklanıyor, ürün toplanmıyor. Oysa ev, hastane, iş yeri gibi kapalı bir mekanda aynı ilaç kullanılıyor. İlaçlatırken ilaçlanmayın" uyarısında bulundu.



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 31 No'lu İşletme Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi, biyosidal ürün uygulayıcılarının ve uygulama şirketlerinin sorunlarını masaya yatırıyor. İlk etapta sektör temsilcilerini bir araya getiren Komite Başkanı Ahmet Yılmaz, ikinci etapta çözümün paydaşı olabilecek yetkililerin de dahil olduğu daha geniş katılımlı bir toplantı ile sektörel sıkıntılara çözüm arayacaklarını söyledi.



Komite Başkanı Yılmaz, bir açıklama yaparak, sektörün sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sektörün isminden uygulamalarına kadar sürekli yenilik yapıldığını, son olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değişlikle isminin ilaçlama sektörü yerine biyosidal ürün uygulayıcıları olduğunu ifade eden Yılmaz, ayrıca 2005 yılındaki AB Uyum Yasaları çerçevesinde uygulayıcılar için başlatılan kriterlerin de geliştirilerek devam ettiğini kaydetti. Biyosidal uygulayıcı şirketlerin, bünyelerinde 4 yıllık ziraat mühendisi, kimyager, biyolog, veteriner ya da eczacılık fakültesi mezunlarından en az birini çalıştırmak zorunda olduklarını belirten Yılmaz, "Ayrıca personelin Sağlık Bakanlığı kurslarına gidip başarılı olup sertifika almaları gerekiyor. Aynı zamanda ürün uygulayıcılarının tamamında sertifika şartı aranıyor. Ancak uygulamada bu kurallara uyulması noktasında aksaklıklar yaşanabiliyor. Denetimler artırılmalı. Sektör, tehlikeli ve ağır iş sınıfında yer alması nedeniyle iş güvenliği uygulamaları da oldukça ağır" ifadelerini kullandı.



"Korsan firmalar, haşere ilaçlamasında insan sağlığını tehlikeye atan tarım ilaçları kullanıyor"



Biyosidal uygulamalarında kullanılan ilaçların sağlık açısından önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu ilaçların tamamının ithal olduğunu, Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Sağlık Örgütü'nün halk sağlığı alanlarında kullanımına izin verdiği insectisitlerin ithalatını onayladığını anlattı. Yılmaz, "Ancak, maalesef sektörümüzde kayıt dışı çalışan korsan firmalar, evlerin, konutların, hastanelerin, gıda tesislerinin haşere ilaçlamasında insan sağlığını tehlikeye atan tarım ilaçları kullanıyor. Bu durum bir taraftan insan sağlığını riske atarken, diğer taraftan uygun maliyetleri nedeniyle rekabetçi yapıyı bozuyor" diye konuştu.



Resmi yollarla çalışan firmaların uymaları için yalnızca kullanılan ilaçlar değil, ilaçların ambalaj atıklarının dahi belli bir kriter çerçevesinde yok edilebildiğine işaret eden Yılmaz, kullandıkları ilaçların kaplarını Ulusal Atık Merkezi'ne göndermeleri gerektiğini bildirdi. Ayrıca TSE standartlarının oldukça ağırlaştığını da vurgulayan Yılmaz, standartlara uygun bir iş yerinin açılabilmesi için en az beş odası bulunan ofis olması şartı geldiğini söyledi.



"Haşere ilaçlaması yaptırmak isteyenler, firmaların izinli olup olmadıklarını mutlaka araştırmalı"



Mersin'de 2005 yılından bu yana 28 tane biyosidal uygulayıcı ve fumigasyon uygulayıcı firma bulunduğunu ifade eden Ahmet Yılmaz, şöyle devam etti:



"Bunların tamamı resmi ve izinli firmalar, kriterlere uygun çalışan firmalar. Ancak kentimizde internetten ya da ilgili rehberlerden bakıldığında 200 kadar firma bulunduğu görülüyor. Artık sektörümüzde firma açılması kriterleri oldukça ağır. Oysa kentimizde korsan firma sayısının çok yüksek olması rekabet açısından sıkıntı yaratıyor."



Bu firmaların çok kötü şartlarda, ancak çok uygun maliyetlerle uygulama yaptıklarını anlatan Yılmaz, haşere kontrol hizmeti almak isteyen kişilerin, hizmet aldıkları firmalarda mutlaka Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Şubesi'nden izinli olup olmadığını araştırmaları gerektiğini söyledi.



"İlaçlatırken ilaçlanmayın"



Yanlış ilaçlamanın sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti:



"Korsan çalışan firmalar büyük ölçüde tarım ilacı kullanıyor. Bizim kullandığımız ilacın 5 litresi 835 TL iken tarım ilacının 5 litresi 75 TL. Bu rakam dahi rekabette sağladıkları avantajı net olarak gösteriyor. Sağlık açısından bakıldığında da ciddi sıkıntılar var. Tarım ilaçları tarlada kullanıldığında dahi 21 gün ilaç atılan yere keçi ve koyunların girmesi yasaklanıyor. Rüzgardan, yağmur ve güneşten etkilenmesine rağmen ürünü bu sürede toplamıyorsunuz. Oysa ev, hastane, iş yeri gibi kapalı bir mekanda aynı ilaç kullanılıyor. Oluşturduğu kanserojen etki sanırım daha iyi anlaşılabilir. Ülkemizde kanser vakalarının artışındaki önemli etkenler arasında tarım ilaçları ve kalıntıları gösterilirken, bu ilaçların konut ilaçlamasında kullanılmasının olumsuz etkilerini tahmin etmek zor olmasa gerek. Her zaman söylediğimiz gibi ilaçlatırken ilaçlanmayın. Bizler şartlara uygun ilaçları kullanırken, kullandığımız ilacın kutusunun imhasında dahi gerekli prosedürleri yerine getirirken, tarım ilacı kullananların atıklarının nereye gittiği belli değil. Bu atıklar kontrolsüz şekilde çöplere ve kanallara atılıyor ve çevreyi kirletiyor. Belediyeler, Tarım İl Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü denetimlerini artırmalı." - MERSİN