İlaç Verilip Evine Gönderilen Poyraz Bebek, Sabah Ölü Bulundu

ADANA'da rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede muayene edilip ilaç verilerek eve gönderilen 6 aylık Poyraz Ekici, sabah yatağında ölü bulundu.



Merkez Seyhan İlçesi Meydan Mahallesi'nde oturan Şehnaz- Mahmut Ekici çiftinin bebekleri Poyraz, iddiaya göre dün akşam rahatsızlandı. Karnında şişlik olan ve kusan bebek, Meydan Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. Muayene edilen bebeğe ilaç verildi. Eve dönen anne Şehnaz Ekici, bebeğini emzirip uyuttu. Aile sabaha karşı kontrol ettikleri bebeklerinin öldüğünü görünce, sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine yapılan incelemenin ardından Poyraz bebeğin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi.



Baba Mahmut Ekici, "Çocuğum rahatsızlandığı gece sürekli ağlayıp, kusuyordu. Karnında bir şişlik hissettik. Doktor çocuğumuzu muayene etti, ilaç verdi eve gönderdi. Dün akşam annesi emzirdi, uyuttu sabahına oğlumuz yatağında ölmüş" dedi.



Doktorların ilgisiz davrandığını öne süren Ekici, şikayetçi olacağını söyledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Adana