İlaç ve Zehirlenmelere Yönelik Sorulara 5 Dakikada Yanıt

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Birimi (HİZBİB), topluma ve tüm sağlık çalışanlarına ilaç kullanımının yanında zehirlenmelerle ilgili danışmanlık hizmeti sunuyor.



Hacettepe Üniversitesi Basın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, modern bir sağlık hizmeti birimi olan HİZBİB tarafından, ilaçlar dahil kimyasal maddelerin istenmeyen zararlı etkileri ve zehirlenme tedavisiyle ilgili güncel bilgi verilerek, akılcı ilaç kullanımına katkıda bulunulduğu belirtildi. Hizmetle, etkili ve güvenli ilaç kullanımının yanı sıra, zehirlenmelerde ölüm oranının ve tedavi maliyetinin azaltılmasının sağlandığı kaydedildi.



Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaç ve Zehir Bilgi Birimi Koordinatörü Ayçe Çeliker, akılcı ilaç kullanımına ve hasta tedavisine katkıda bulunan HİZBİB'in 1992 yılından itibaren hizmet verdiğini belirtti.



Tıp ve eczacılık alanında özellikle 20. yüzyılın son yarısında ortaya çıkan gelişmelerin, etkinliği ve zarar potansiyeli yüksek çok sayıda ilacı tıbbın hizmetine sunduğunu ifade eden Çeliker, şu değerlendirmede bulundu:



"İlaçlara ilişkin bilimsel literatür büyük boyutlarda artış göstermektedir. Bu nedenle etkin ve güvenli ilaç tedavisi, bu veri ve bilgilerin çok iyi şekilde değerlendirilip kullanılmasıyla mümkündür. Diğer taraftan endüstrileşmenin ve hızla ilerleyen teknolojinin günlük yaşamımıza, çevremize soktuğu binlerce kimyasal maddeyle zehirlenmeler, etkin tedaviyi gerektiren birinci derecede öneme sahip acil vakalardır."



En çok soru hekimlerden geliyor



HİZBİB'e gelen soruların çoğunun gebelikle ilgili olduğunu aktaran Çeliker, hamilelikte ve emzirme döneminde ilaç kullanımı ile etkileşimleri ve yan etkilerinin sıkça sorulduğunu ifade etti. Çeliker, hekimlerin de zehirlenmelere ilişkin bilgi almak için hattı aradığını belirtti. İlaçların piyasada bulunurluğu veya yurt dışındaki bir ilacın Türkiye'deki eş değeri gibi konularla ilgili de eczacılardan sıkça soru geldiğini kaydetti.



Uzun zamandır hizmet veren bir merkez olduklarına ancak yeterince tanınmadıklarına işaret eden Çeliker, "Tüm Türkiye'ye açığız. Hatta yurt dışından arayanlarımız bile oluyor. Doğru, güncel, tarafsız olmak ilk hedefimiz. Olabildiğince hızlı bilgi sağlıyoruz. Genelde sorularımızı ilk 5 dakika içinde yanıtlıyoruz. İlaç kullanımı ve zehirlenmelerle ilgili danışmanlık hizmeti veren HİZBİB'e telefonla ya da e-posta yoluyla ulaşılıyor. Mesai saatleri içinde, 0312- 311 89 40, 0312- 305 21 33-34 numaralı telefonlardan ve hizbib@hacettepe.edu.tr adresinden sorular yönlendirilebiliyor." açıklamasında bulundu.