İlaç Niyetine:

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, yılbaşı döneminde günlük beslenme düzeninin değişmesi ile birlikte kilo sorunlarının yaşandığını, alınan kilolardan düzenli olarak her gün içilen iki bardak sütle kurtulmanın mümkün olduğunu açıkladı.

Sağlıklı olmak için vazgeçilmez bir besin olan sütün aslında hayatın her döneminde mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İnanç, "Fazla kilo neredeyse çağımızın temel sorunu. Kilo sorununun minimum düzeye inmesi için sağlıklı ve uzun süre tok tutan glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmesi öneriliyor. Düzenli olarak her gün içilen iki bardak süt de düzensiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli" dedi.

İnanç ayrıca, kış mevsiminde görülen bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma olurken, içeriğinde 40'tan fazla besin öğesi bulunan süt tüketiminin grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıklarının önlenmesinde önemli rol oynadığını da söyledi.



