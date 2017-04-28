İl ve İlçe Müftüleri Kaymakam Yosunkaya' yı Ziyaret Ettiler

Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık, İl Müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya' yı makamında ziyaret ederek, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Kaymakam Yosunkaya; Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık, İl Müftü yardımcıları ve ilçe müftülerine teşekkür etti.