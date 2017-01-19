İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğüne Fetö Operasyonu

İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sakarya İl Müdürlüğünde çalışan 17 şahıs için FETÖ'dan gözaltı kararı verildi.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyon kapsamında İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sakarya İl Müdürlüğünde çalışan 17 şahıs için FETÖ kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartıldı. - SAKARYA