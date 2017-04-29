İl Postino

Detaylar : İl : İstanbulİlce : KadıköyMekan : Evde Tiyatro / 1 Ev 7 Gün 7 OyunMekan Adresi : Göztepe mahallesi Taşmektep sok Nur Apartmanı 21/6Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 00: 00Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00Kategori : İl PostinoTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.

İl Postino

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Evde Tiyatro / 1 Ev 7 Gün 7 Oyun

Mekan Adresi : Göztepe mahallesi Taşmektep sok Nur Apartmanı 21/6

Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00

Kategori : İl Postino

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Istanbul, İstanbul, Göztepe, Tiyatro, Kadıköy, Apartman, Hayır