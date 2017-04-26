İl Postino/Postacı, nisan ayı boyunca her Evde Tiyatro'da sizlerle buluşuyor.



"Şiir yazana değil, ona ihtiyacı olana aittir."



"Postacı adlı oyunda Metin Zakoğlu sizi Şilili şair Pablo Neruda ile onun sürgüne gönderildiği İtalya'daki Kara Ada'da postalarını taşıyan Postacı Mario ile tanıştırıyor. Sıradan bir postacı ile dünyanın tanıdığı ozan Neruda kısa sürede dost olurlar. Hatta öyle ki bu dostluk Postacı Mario'nun adanın en güzel kızı Beatriçe Russo'yu kendisine aşık etmesini sağlar.



Yer yer tebessüme yol açan ama sonunda da hüzünlendiren bir oyun Postacı. Metaforlar, imgeler, göndermelerle süslü bir yapıt, aslında sevda ve aşk üzerine romantik bir komedi. İl Postino adlı filmi çok ses getirmiş ve film en iyi film, postacı rolünü oynayan aktöre en iyi erkek oyuncu, ve en iyi müzik dalında Oskar ödülünün sahibi olmuştur. İnsan yaşamlarının sadeliğinin ve insani duyguların öne çıktığı oyunda aşk yine derinden etkileyen bir yorumla sahneye geliyor. Pablo Neruda adadaki en güzel şeyin ne olduğunu Postacı Mario'ya sorduğunda, Mario yutkunur ve sadece aşık olduğu kadının ismini söyler: Beatrice Russooo...



Bu şaheser oyun Metin Zakoğlu tiyatrosunun 18. yılında sahneleniyor. Cafe Theater'ın sıcacık mekanını Neruda'nın adada yaşadığı evin bahçesi olarak kurgulayan Zakoğlu bu sayede sizleri de ister istemez oyunun içine sokuyor. Postacı ile Neruda'nın kimi zaman seyircilerin içinde oynadığı, meyhane sahnesindeki Beatriçe ile ilk tanışmanın izleyicinin ortasındaki masalardan birinde geçmesi bu şahaser metnin etkileyiciliğini artırıyor. Kimi zaman Postacı rolündeki Metin Zakoğlu'nun soruları karşısında kahkaha atacağınız, kimi zaman şair Neruda'nın dizeleri karşısında gözyaşına boğulayacağınız bu oyun alt metninde şiirin yazana değil, ihtiyacı olana ait olduğunun da altını çiziyor.



Tiyatro, 2008 ve 2009 yılında Tiyatroda Mekan Deneyleri adı altında yaptığı çalışmalar sonucunda Evde Tiyatro kavramı ve Hastahanede Tiyatro ile Lions Halk Jürisi tarafından Tiyatro Özel Ödülü, 2013 yılında Cafe Theatre özel ödülü 2015 yılında Metin Zakoğlu'na yılın en iyi Stand-Up'çısı ödülü, 2016 yılında Metin Zakoğlu'na tiyatro emek ödülü verilmiştir."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Evde Tiyatro / 1 Ev 7 Gün 7 Oyun



Mekan Adresi : Göztepe mahallesi Taşmektep sok Nur Apartmanı 21/6



Başlangıç Saati : 26.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 23: 00: 00



Kategori : İl Postino



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır