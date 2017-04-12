İl Özel İdaresinin Köylerdeki Çalışmaları Sürüyor

Kilis İl Özel İdaresi tarafından köylerde çalışmalarını sürdürüyor.



İl Özel İdaresi tarafından köylerde yürütülmekte olan çalışmaları yerinde görmek, vatandaşların taleplerini değerlendirmek, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla İl Özel İdaresi Sekreteri Mustafa Bolat, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Sümer, H.Veli önal ve teknik heyetle Elbeyli İlçesi Beşiriye, Çıldıroba köyleri, İlçe Merkezi ile Merkeze bağlı Mısırcık, Hüyüklü, Gümüşsuyu köylerinde incelemelerde bulundu.



Sıcak asfalt uygulaması yapılacak gurup yollarındaki iyileştirme uygulamasının devam ettiğini belirten Genel Sekreter Bolat, Sondaj, Hat yenileme, depo bakım onarım, klorlama cihazı takılması, çöp konteyner ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalar devam ettiğini belirtti. - KİLİS