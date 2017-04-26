İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Benli'den Ntso Meclis Başkanı İnce'ye Ziyaret

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Savaş Benli Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce'ye makamında nezaket ziyaretinde bulundu.



Ziyarette, Genel Sekreter Savaş Benli, Meclis Başkanı Seyit İnce'ye görevinde başarılar dileyerek yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini iletti. NTSO Meclis Başkanı İnce ise Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Benli'ye yapılan nazik ziyaret için teşekkürlerini sundu. - NEVŞEHİR