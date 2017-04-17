İl Müftüsü Sula'dan Vali Azizoğlu'na Ziyaret

Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, "Kutlu Doğum Haftası" dolayısıyla Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu ziyaret etti.



İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü Sula ve beraberindeki Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Şube Müdürü Zafer Büyük, Vali Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Sula, ziyarette 17-24 Nisan tarihleri arasında kutlanan "Kutlu Doğum Haftası"na erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Vali Azizoğlu'na kırmızı gül takdim etti.



Vali Azizoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:



"Yüce Peygamberimiz, insanların iyi ile kötüyü ayırt edemez duruma geldiği bir dönemde, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bugün, Peygamberimizin doğumunun seneidevriyesinde karanlıklarımızın yeniden aydınlanmasını, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur ikliminin hakim olmasını diliyorum."