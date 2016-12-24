İl Müftüsü Geylani'den Vali Toprak'a Veda Ziyareti

Hakkari İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a veda ziyaretinde bulundu.



18 Kasım 2011 tarihinden beri Hakkari İl Müftülüğü görevini yürüten ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 23 Aralık 2016 tarihinde Bitlis İl Müftülüğü'ne atanan Mehmet Feysal Geylani, Vali Toprak'ı makamında ziyaret ederek vedalaştı. Vali Toprak, uzun süre Hakkari'de görev yaparak başarılı hizmetler gerçekleştiren Geylani'ye teşekkür ederek yeni görev yerinde de başarılar diledi. Vali Cüneyit Orhan Toprak Geylani'ye Hakkari hatırası olarak yöreye ait el dokuması kilim ve plaket hediye etti. - HAKKARİ