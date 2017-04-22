İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven Açıklaması

Miraç kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, "Sadece İslam dünyasının değil, bütün bir insanlığın yücelmesine ve yükselmesine engel teşkil eden problemler ancak miraç değerleriyle aşılacaktır" dedi.



Miracı Hz. Peygamber'in Allah'ın huzuruna kabul edildiği gece olarak tanımlayan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, "Miraç; Sevgili Peygamberimizin Allah'ın izni ve keremiyle önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da sonsuz kudretin ayetlerini müşahede etmek üzere semaya yükseltildiği yolculuktur. Miraç; Mekke ile Kudüs arasındaki mukaddes bağı korumanın, Rabbimizden gelen davete icabet ederek her adımda O'na yaklaşmanın adıdır. Miraç; yücelme, maddeden uzaklaşarak manaya erişme, süfli olandan vazgeçip ulvi olana yönelme çabasıdır" dedi.



Miraç mucizesinin Müslümanlar için anlamının önemli olduğunu belirten İl Müftüsü Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Asırlar önce gerçekleşen bu mucizenin her bir Müslüman için değeri ve anlamı büyüktür. İnsanlığın hürmeti, merhameti, muhabbeti unuttuğu; emaneti zayi ettiği; benliğini ve kimliğini kaybettiği, menfaat ve adavet girdaplarında boğulduğu günümüzde miracın derin anlamı bir daha hatırlanmalıdır. Alnı secdeye her değdiğinde miracı yaşayan mümin, bu kutlu yolculuğun mesajına aşina olmalı, miraç bilincini kuşanmalı, hayatının bütün katmanlarında manevi inkişafın yollarını aramalıdır. Mümin, yücelmenin yegane yolunun Allah'a kul olmaktan geçtiğini; mal, mülk, makam, mevki uğruna inancını ve erdemlerini feda ederse vuslata eremeyeceğinin farkında olmalıdır. Zira hem Cenab-ı Hakkın katında hem de toplum nezdinde kadri yüce bir insan olmak, sıddık olmakla, özü sözü bir, güvenilir, mütevazı, fedakar ve samimi bir mümin olarak yaşamakla mümkündür.



Miraç ile geçmişte göklere uzanan yolculuk, bugün kendi semamıza, iç dünyamıza doğru devam etmektedir. Peygamberimizin kadem-i şerifinde Mekke'yi Kudüs'e bağlayan yol, bugün hepimizin gönlünde bu iki harem beldeyi buluşturmaktadır. Hz. İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken tevhid, birlik, kardeşlik, kulluk için yaptığı çağrı, bugün Mescid-i Aksa için ümmet, özgürlük, diriliş, dayanışma şuuruna dönüşmelidir. Unutulmamalıdır ki, mümin miraçsız, Miraç Mescid-i Aksa'sız olmaz.



Savaşın ve zulmün kol gezdiği İslam coğrafyasında güvenin, huzurun, emniyet ve hürriyetin yeniden hakim olması, Müslümanların miraç değerlerini benimsemesiyle mümkün olacaktır. Sadece İslam dünyasının değil, bütün bir insanlığın yücelmesine ve yükselmesine engel teşkil eden problemler ancak miraç değerleriyle aşılacaktır. İnsanlık; ahlakına, hukukuna, sorumluluğuna kısacası insanlığına sahip çıktığında yeryüzünün şerefli halifesi olacaktır.



Bu duygularla Kayserimizde, ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün Müslümanların kutlu Miraç kandilini tebrik ediyor, bu kandilin İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, dünyada yaşanan acı ve göz yaşının yerini kalıcı bir huzur ve barışın almasına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."



İl Müftüsü Güven, kentte yapılacak Miraç gecesi etkinliklerini şöyle sıraladı:



Doç. Dr. Şahin Güven - Hunat Camii - 23.04.2017 - Akşam Namazı Sonrası



Musa Dolar - Melikgazi İlçe Müftüsü - Cami-i Kebir - 23.04.2017 - Akşam Namazı Sonrası



Mahmut Taşyapan İl Müftü Yardımcısı - Organize Sanayi Camii - 23.04.2017 - Akşam Namazı Sonrası



Prof. Dr. Yavuz Fırat - Erciyes Üniversitesi Camii - 23.04.2017 - Akşam Namazı Sonrası - KAYSERİ