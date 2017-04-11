İl Müftüsü Can'dan Ziyaret

Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can'ın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Zonguldak Şube Başkanı Salih Yılmaz'ı ziyaret ettiği bildirildi.



MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Can'ın beraberindekilerle birlikte Yılmaz'la kente yapılması düşünülen Zonguldak'ın simgesi haline gelecek cami ve din eğitimi konusunda istişarede bulunduğu belirtildi.



Açıklamada, İl Müftüsü Rüstem Can'ın Zonguldak ve Ereğli'ye yapılması planlanan camiye ihtiyacın her geçen gün biraz daha hissedildiğini ve desteklerin arttığını vurguladığı kaydedildi.