İl Müdürünün Makam Şoförü Hem Park Yapılmaz Yere, Hem de Kaldırıma Park Etti

Bilecik'te bir kurum müdürü şoförünün makam aracını hem yasak olan yere, hem de kaldırıma park etmesi vatandaşlarının tepkisini topladı. Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinden Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun Yıldız'a ait olduğu öğrenilen 11 BA 383 plakalı makam aracının şoförü, aracı hem dolmuşlar dışında parkın yasak olduğu yere, hem de kaldırıma park etmesi vatandaşlarının tepkisini topladı. Araç, bir süre bekledikten sonra bankadan çıkan Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun Yıldız'ın binmesi ile olay yerinden ayrıldı. - BİLECİK