İl Müdürü Yıldız, Spor Tesislerinde İncelemelerde Bulundu

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Gölpazarı, Söğüt, İnhisar ve Yenipazar ilçelerine ziyaret gerçekleştirerek, spor tesislerinde incelemelerde bulundu.



İl Müdürü Yıldız, müdürlüklerine bağlı spor tesislerinde incelemelerde bulunarak yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi alarak, eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. İncelemeler esnasında ilçe kurum ve kuruluşlara da ziyarette bulunan Yıldız, Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman ve İnhisar Kaymakamı Bekir Deveci'ye hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Söğüt Kaymakamı Berkay Sözmezay, Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden'i de makamlarında ziyaret eden İl Müdürü Yıldız'a ziyaretlerinde Söğüt Gençlik Spor İlçe Müdür Vekili Arif Yavuz, Gölpazarı Gençlik Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Resuloğlu ve Yenipazar İlçe Müdür Vekili Salih Bircan da eşlik etti.



Ziyaretlerde mevcut olan spor tesisleri ile ilgili değerlendirmeler yapılarak, yapılacak olan spor faaliyetleri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. - BİLECİK