İl Müdürü Yıldız, Başarılı Karatecileri Ödüllendirdi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, başarılı karatecileri makamında ağırladı.



Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 5. Kyokushin Karate Balkan Şampiyonasında Balkan 3'üncüsü Bilecikli Milli Sporcu İsmet Durmuş ve Kyokushin Karate Stiller Türkiye Şampiyonasında 3'üncü olan Bilecikli Birol Talha Şen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından ödüllendirildi. Yarışmada dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini makamında kabul ederek sevinçlerine ortak olan İl Müdürü Yıldız, karate branşı en başarılı branşlarımızdan birisi bu branşta ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmelerinden Balkan ve Türkiye derecesi yapmalarından dolayı büyük gurur duyduğunu ifade ederek sporcularımızı tebrik etti.



Bu başarının kazandırılmasında en büyük emeğin Antrenör Yılmaz Durmuş olduğunu ifade eden İl Müdürü Yıldız, emeklerinden dolayı teşekkür ederek, Yılmaz Durmuş'u tebrik etti. - BİLECİK