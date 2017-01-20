İl Müdürü Yıldız'a Taziye ve Umre Ziyaretleri

Bilecik İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun Yıldız'a taziye ve umre ziyaretleri gerçekleştirildi.



Umrede olduğu sırasında annesini kaybeden İl Müdürü Yıldız'ı, Bilecik Vali Yardımcısı Halil İbrahim Acır, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Bilecik Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Ömer Balcı, Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. M. Burak Öztop, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Bilim Sanayi Müdürü Bayram Kaya Yıldız'a makamında ziyaret ederek başsağlığı diledi.



Konuklarına hurma ve zemzem suyu ikram eden Yıldız, kutsal topraklarda olmanın verdiği huzur ve mutluluğun hiçbir yerde bulunamayacağını ifade ederek, "Tüm İslam alemi ve özellikle ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için dua ettik. Allah tüm Müslüman kardeşlerimize nasip etsin. Ziyaretlerden dolayı oldukça mutlu olduk. Bir zat gelen ya da telefonla arayarak taziyede bulunan başta sayın valimize, tüm eş, dost, akraba ve konuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK