İl Müdürü Durmuş Başarılı Öğrencilere Çeyrek Altın Hediye Etti

Bilecik il Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, YGS'de ilk bine giren öğrencileri makamında kabul ederek çeyrek altın hediye etti.



Durmuş, 10 Nisan 2017 Pazartesi günü Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda kentte çeşitli puan türlerine göre başarı sıralamasında ilk bine giren öğrencileri, ailelerini ve okul müdürlerini makamında kabul etti. Merkez Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinden iki, Bozüyük Fen Lisesinden ise bir öğrenci çeşitli puan türlerine göre YGS'de ilk bine girdiğini anlatan İl Müdürü Durmuş, "Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinden Beyza Nur Özgen YGS-3, YGS-4 ve YGS-5 puan türünde, Bozüyük Fen Lisesinden Berkay Döner ise YGS-1, YGS-2 ve YGS-6 puan türlerinde en yüksek puanları alarak il birincilerimiz oldular. Yine Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinden Umut Karakuş başarı sıralamasında ilk bine giren diğer öğrencimiz oldu. Planlı ve programlı çalışmaya birde azim ve kararlılıkla birleştiğinde başarıyı beraberinde getiriyor. Öğrencilerimizin yetişmesinde desteklerini esirgemeyen ailelerine, okul müdürlerine ve öğretmenlerine de teşekkür ederim. Aldıkları puanlarla başarı sıralamasında ilk bine girerek ilimizin gururu olan öğrencilerimize haziran ayında girecekleri Lisans Yerleştirme Sınavı'nda da başarılar dilerim" dedi.



Ardından başarılı öğrencilere çeyrek altın hediye eden İl Müdürü Durmuş, Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Müdürü Fadıl Ağdağ'a ve Bozüyük Fen Lisesi Müdürü Evren Canyılmaz'a plaket, öğrenci velilerine de Teşekkür Belgesi takdim etti. - BİLECİK