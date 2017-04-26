İl Müdürü Demir başarıyı ödüllendirdi

Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 69 kiloda mücadeleler yapıldı. Ahmet Turan Okyay, koparmada 142 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Müsabakaların ardından şehre dönen milli halterci Okyay, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'i makamında ziyaret ederek mutluluğunu paylaştı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise "Gaziantep olarak önemli başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Ahmet gibi birçok yetenekli ve başarılı sporcularımızın yer aldığı Gaziantep Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'miz artık meyvelerini vermeye başladı. Başarılar ardı ardına gelerek bizleri sevindiriyor. Bu başarıların devamlılığını sağlayarak yakın hedefimiz olan 2020 olimpiyatları adına önemli adımlar atıyoruz. Bu hedef ve çerçeve içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şuan da bize bu başarıyı tattıran haltercimiz Ahmet Turan Okyay'a ve antrenörlerimize teşekkür ederim" dedi. İl Müdürü Ökkeş Demir ziyaretin sonunda ise Milli halterci Ahmet Turan Okyay altınla ödüllendirdi.

