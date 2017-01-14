İl Müdürü Aslan Yıldız, Gençlerle Tecrübelerini Paylaştı

Hasbihal Gençlik Sohbetleri kapsamında Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, gençlerle bir araya geldi.



Has odada gerçekleştirilen hasbıhale gençlerin katılımı ve ilgisi yoğun oldu. Samimi ve sıcak bir ortamda geçen etkinlikte İl Müdürü Yıldız, gençlere kendini tanıtarak deneyimlerini aktardı. Sokakta çalışan çocuklar merkezi üyesi çocukları topluma kazandırma projesi kapsamında sokakta çalışan çocuklar üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu binlerce çocuğu topluma ve Türk sporuna nasıl kazandırdığını anlattı. Gençlik Merkezinin ve Spor İl Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında da gençlere bilgi veren Yıldız, "Tüm gençlerimizi spor tesislerimizden ve faaliyetlerden faydalanmaya davet ederek Gençlik Merkezimiz İnovasyon Atölyesi kapsamında Girişimcilik eğitimlerine katılarak sertifika almaya hak kazanan girişimcilerimizin aldıkları sertifikalar vesilesiyle açacakları iş yerlerinin ilimiz, ülkemiz ve kendi ekonomilerine katkı sunacağına inanıyor ve hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Hasbihal sonrasında Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Bilecik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından takdim edildi. Gençler program sonunda kendilerine yönelik yapılan çalışmalardan ve gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti belirtmek için İl Müdürü Aslan Yıldız'a hediye takdim ettiler.



Verimli geçen hasbıhalin ardından gençlere ikramlarda bulunuldu. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - BİLECİK