İl Milli Müdürü Kuntoğlu'ndan Velilere Karne Uyarısı

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, karne alan öğrenci velilerine uyarılarda bulundu.



2016-2017 Eğitim Öğretim yılının birinci kanaat dönemi bugün günü sona erdi. Sakarya'da 730 okulda, 180 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen, karnelerin verilmesiyle yarıyıl tatiline çıktı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu karne alan öğrenci velilerine uyarılarda bulunarak, "2016/2017 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Kanaat Dönemi boyunca göstermiş olduğunuz gayret ve başarıların karşılığı olan karne heyecanınıza yürekten katılıyorum. Sizlerin başarısı, milletimizin, ailelerinizin ve öğretmenlerinizin gurur ve mutluluk vesilesidir. Sizleri, değerli öğretmenlerinizin rehberliğinde, güvenilir, öğrenmeye açık, düşünen, okuyan, araştıran, teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanan, planlı ve düzenli çalışan, dirayetli, uyumlu, üreten ailesine, ülkesine, ümmetine ve insanlığa karşı sorumluluklarının bilincinde; milli, manevi, insani değerleri tam anlamıyla sahiplenmiş görmek bizleri gururlandırmaktadır. Geleceğimiz adına sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Ders alınmış başarısızlık, başarı demektir. Karnelerinizden gerekli çıkarımları yaparak düzenli bir çalışmayla başarıyı yakalayacağınıza inanıyorum. 'Üşenme, erteleme, vazgeçme' hayatınızı bu üç sihirli sözcük üzerine inşa edin. Başarıya giden yolda, hayallerinizin altın kapısını açacak anahtar, bu üç kelimede saklıdır. Derslerde ortaya koyacağınız başarının değerlenmesi, daha da anlamlı hale gelebilmesi açısından davranışlarınızla ve sözlerinizle örnek teşkil etmelisiniz. Kendinizi, sosyal bir hayatın içinde ilme, kitaplara vermelisiniz. Sürecin sonunda ulaşacağınız nokta en başta sizi olmak üzere ailenizi, öğretmenlerinizi, çevrenizi, herkesi mutlu edecektir" dedi.



Velilere de uyarıda bulunan Kuntoğlu, "Çocuklarınızın karne notları ister çok çok iyi ister arzu etmediğiniz biçimde olsun. Asıl olan çocuklarımızın düşünce ve isteklerine değer verip onların karne notlarını, istek, ilgi ve yeteneklerini, hoşgörü, sabır ve sevgi çerçevesinde değerlendirmenizdir. Çocuklarınıza göstereceğiniz yakın ilgi, destek ve güvenin, ardından başarıyı getirdiğini göreceksiniz. Yarıyıl tatilini, çocuklarınızla birlikte daha fazla vakit geçirmek, onlarla daha fazla sohbet etmek ve hayatı daha fazla paylaşmak için bir fırsat olarak değerlendirmelisiniz. 'Başarı, bilgi ister. Bilginin de beşte dördü ilgidir" şeklinde konuştu. - SAKARYA