İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve Öğrenciler Şehit Mahmut Yıldırım'ı Ailesini Ziyaret Etti

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Mardin-Diyarbakır karayolundaki terör saldırısında şehit düşen 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım'ın ailesini ziyaret etti.



Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Taşyapan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Abdulvahap Gökalp, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Ziyarette Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Şehit Mahmut Yıldırım'ın babası Necati Yıldırım'a Türk bayrağı, plaket takdim etti. Ayrıca İl Müftü Yardımcısı Mahmut Taşyapan ise Kuran-ı Kerim hediye ederek başsağlığı dilediler.



İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı yaptığı kısa konuşmada, "Şehitlik, yüce dinimizde peygamberlikten sonra en yüksek manevi mertebedir. Şehitlik, Hakk'a yürümenin en güzel şeklidir.Yüce Rabbimiz "Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz farkında değilsiniz". Buyururken Sevgili Peygamberimiz (sas) de "Allah yolunda ölmek şehitliktir" müjdesini vermiştir.Bugün burada ülkemizin birliği ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canını feda eden muazzez şehidimize Rabbim rahmetler ihsan eylesin! Anne baba ve yakınlarına da sabır, başsağlığı dilerim" diyerek sözlerini tamamladı.



Şehit Babası Necati Yıldırım da öğrencilere ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Yılmaz'a ziyaretten dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ