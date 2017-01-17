İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'un Bozüyük Temasları

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bozüyük'te bir dizi temaslarda bulundu.



Durmuş, öncelikle Bozüyük Anaokulu tarafından Milli Birlik ve Beraberlik Değeri kapsamında düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimiz" konulu resim sergisi açılışına katıldı ve sergiyi gezdi. Sergiye Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Törende protokol üyeleri ve ziyaretçilere yemek ikramının ardından Bozüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.



Sergiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Fazilet Durmuş, 15 Temmuz sürecinde ülkenin büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını, vatanın parçalayıp bölmek isteyen şer güçlerin doğrudan millete, milli iradeye saldırdığını, ancak milletin cesareti, feraseti ve dirayeti sayesinde hainlerin emellerinin kursaklarında kaldığını söyledi. Bu elim hadisenin genç nesle iyi anlatılması ve asla unutulmaması gerektiğini belirten Durmuş, vatan ve millet sevgisinin nasıl olması gerektiğini Ömer Halisdemir gibi kahramanların örnek vererek çocuklara çok iyi kavratılması gerektiğini vurguladı. Sergiyi düzenleyen Bozüyük Anaokulu Müdürü Mihriban Kılıç'a ve öğretmenlere teşekkür etti.



Daha sonra Bozüyük Atatürk Ortaokuluna geçen İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 8. Sınıflar 1. Dönem Merkezi Ortak Sınavlarında 6 dersten sorulan 120 sorunun tamamını doğru cevaplayan Bozüyük Atatürk Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Kahraman'a ve okul adına Okul Müdürü Yusuf Cengiz Yarangümeli'ye başarılarından dolayı Teşekkür Belgesi verdi. Durmuş, öğretmenler odasındaki sohbetin ardından öğrenci Yunus Emre Kahraman'ı sınıfında ziyaret etti ve kendisini tebrik etti. Durmuş, son olarak Bozüyük Kumral Abdal Kız Kuran Kursu tarafından hafızlık eğitimini tamamlayan 16 kız öğrenci için düzenlenen İcazet Programı'na katıldı. Kurs öğretmenlerine çiçek ve hediye takdim etti.



Fazilet Durmuş, Bozüyük temasları esnasında 2017 Yatırım Planları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak çalışmaları ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik'ten bilgi aldı. Çalışma yapılan ya da yapılacak binalarla ilgili son durum hakkında görüş alışverişinde bulunan Durmuş, daha sonra ilçeden ayrıldı. - BİLECİK