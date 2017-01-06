İl Milli Eğitim Müdürü Aslan Sur Da

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Sur İlçesi'ndeki Küçükkadı İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Okul Müdürü Yıldırım Barut tarafından karşılanan Aslan, Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçak ile birlikte sınıflarda öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Arslan, öğrencilerin ardından öğretmenlerle de bir süre görüşerek bir istekleri olup olmadığını sordu.