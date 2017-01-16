İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Vefa" Konulu Program Düzenledi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Değerler Eğitimi Projesi" kapsamında "Vefa" konulu program düzenledi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, programda yaptığı konuşmada, eğitim ve öğretimin gelişmesi açısından milli eğitim camiasının sürekli çalışmalar yaptığını söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bu kapsamda değerler eğitimi vermeye başladıklarını belirten Altınsoy, "Değerlerinden yoksun olan bir milletin tarihinden de geleceğinden de endişesi ve sıkıntısı vardır. İlim ve bilimin yanı sıra mutlaka değerlerimizi çocuklarımıza öğretmemiz gerekir." dedi.



Altınsoy, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her ay bir değeri işlediklerini dile getirerek, "Bu konuyla ilgili çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu ayın konusu da 'vefa'. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Programda, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca "Vefa" ile ilgili sunum yaptı. Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin kahramanlık türküler seslendirdiği etkinlikte, Halis Gülle Anadolu Lisesi öğrencileri ilahi söyledi ve vefa konulu şiirler okundu.



Değerler Eğitimi Projesi'nde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Programa, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celal Karahan, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.