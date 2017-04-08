İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Toplantısı, Vali Mehmet Ceylan başkanlığında yapıldı.



Tekirdağ Polisevi'nde yapılan toplantıda, Tekirdağ'ın eğitimle ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi, tekli eğitime geçiş koşullarının değerlendirilmesi, derslik başına düşen öğrenci sayısı hususları ve bunlara bağlı olarak Tekirdağ'daki eğitim kalitesinin değerlendirilmesi, eğitim kurumlarının onarım ve güçlendirme işleri, yapılacak olan yeni eğitim yatırımları ile hayırseverlerin bağışlamış olduğu okul yatırımları hakkında bilgilendirme yapıldı.



Toplantıya Vali Ceylan'ın yanı sıra, Vali Yardımcıları Tayyar Şaşmaz ve Suat Yıldız, İlçe Kaymakamları, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Ömer Albayrak, İl Defterdarı Mehmet Malanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı. - TEKİRDAĞ