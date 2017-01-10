İl Mardin Emniyet Müdürü Onar, 2016 Yılını Değerlendirdi

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kentte son bir yılda suç oranında azalmalar meydana geldiğini belirterek, vatandaşın huzurunu her şeyin önünde tutuklarını belirtti.



Onar, İl Emniyet Müdürlüğü'nce 2016 yılında yapılan çalışmaları basın mensuplarına değerlendirdi.



Geçen yılın özellikle bir önceki yıla oranla terör olaylarında düşüş olduğunu aktaran Onar, "2015 yılında 506 olay varken geçen yıl 330 olayın olduğu görülmekte. Bu güzel bir şey. İnşallah bunu bitirmek için yoğunlaşacağız." dedi.



Terör olaylarında azalma meydana gelirken asayiş olaylarında ise yüzde 2'lik bir artışın yaşandığına dikkat çeken Onar, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadelede de önemli çalışmaların yapıldığını ve suçlulara fırsat vermediklerini kaydetti.



FETÖ'ye yönelik operasyonlarda ise 2016 yılında 361 kişinin tutuklandığını, il yapılanmasının çökertildiğini belirten Onar, özellikle devlet kurumlarındaki yapılanmalara yönelik çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti.



Suç ve suçluyla mücadelede vatandaşların desteğini çok önemsediklerinin altını çizen Onar, şunları söyledi:



"Hem terör hem asayiş olaylarında çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşımızın güvenliği ve huzuru her şeyin üstünde. Vatandaşlarımızın desteği ile kentimizi daha huzurlu bir hale getirmek için çalışacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın desteği önemli. Ama maalesef '155 Polis' ihbar hattına yeterli sayıya ulaşamıyoruz. İl genelinde yaklaşık 788 bin nüfus var, yıllık 30 bin civarında ihbar hattımıza çağrı gelmekte. Bunun artması lazım. Bütün vatandaşlarımızdan özellikle '155 Polis' ihbar hattına yapılacak desteklerin artmasını bekliyoruz. Bu şekilde suç ve suçluyla daha başarılı bir çalışma fırsatı yakalayabiliriz."





Onar, ayrıca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla emniyet müdürlüğü logolu hazırladıkları pastayı keserek basın mensuplarına ikram etti.