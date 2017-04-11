İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "696 proje için 2 milyar 77 milyon TL yatırım ön görüldü" dedi.



İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Süleyman Kamçı başkanlığında yapıldı. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Kamçı, "2017 yılının 2. İl Koordinasyon Toplantısı olan bu toplantıda yatırım programında yer alan projelerin 1 Ocak-31 Mart 2017 tarihi itibariyle kurumlar hakkında bilgi verilecektir. 31 Mart 2017 tarihi itibariyle yatırım kuruluşlarından alınan izleme raporları ve yatırımcı kuruluş dönem raporlarına göre toplam proje sayımız 383 olarak tespit edilmiştir. Mahalli idareler yatırımları hariç olmak üzere projeler için ön görülen ödenekler yaklaşık 1 milyar 485 milyon TL'dir. Söz konusu bu ödeneklerden dönem içerisinde yaklaşık 732 milyon TL nakli harcama yapılmış olup parasal gerçekleşme oranı yüzde 49 olarak gerçekleşmiştir. Mahalli idareler yatırımlarında toplam proje sayımız ise 313 olup bu projelerin ödeneği ise yaklaşık 592 milyon TL'dir. Söz konusu bu ödeneklerden dönem içerisinde yaklaşık 260 milyon TL nakdi harcama yapılmış olup parasal gerçekleşme oranı yüzde 44'tür. Böylece yatırımcı kuruluşların yatırımları ile mahalli idare yatırımları birlikte değerlendirildiğinde 2017 yılı Mart ayı sonu itibariyle 696 proje için toplam 2 milyar 77 milyon TL yatırım ön görülmüş olup bu ödeneklerden dönem içerisinde 992 milyon TL harcama yapılmış olup parasal gerçekleşme oranı ise yüzde 48'dir" ifadelerini kullandı.



Kamçı, "Ben öncelikle yatırımcı kuruluşlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kaymakamlarımızın ilçelerindeki yatırımları takip etme noktasında gösterdikleri performans için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı performansınızı artırarak ve özen gösterilerek yatırımlarını gerçekleştirmelerini özellikle sizlerden rica ediyorum. Kayseri olarak yatırımlar konusunda bir aksaklık yok gibi gözüküyor. Daha yılın ilk 3-4 ayında olmamıza rağmen güzel bir performansla devam ediyoruz. İnşallah bu performans iyi bir şekilde devam eder ve yıl sonuna kadar başarılı bir yıl geçirmiş oluruz" diye konuştu. - KAYSERİ