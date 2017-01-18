İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kayseri'deki yatırımları ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Valilik Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Süleyman Kamçı, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, Kayseri'de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili toplantıya katılanlara bilgiler verildi.

