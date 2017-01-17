İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

2017 yılının ilk Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 2016 yılı yatırımları hakkında bilgi verilen toplantıda, geçen yıl en çok yatırımın eğitim alanında yapıldığı belirtildi.



Toplantı, YİKOB Toplantı Salonunda, Vali Süleyman Kamçı başkanlığında gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Vali Süleyman Kamçı, 2016 yılı Aralık ayı itibariyle, bin 22 proje için toplam 2 milyar 499 milyon TL yatırım öngörüldüğünü ve 2 milyar 235 bin TL harcama yapıldığını ifade etti. 2016 parasal gerçekleşme oranının yüzde 89 olarak görüldüğünü belirten Vali Süleyman Kamçı, yaptıkları çalışmalardan dolayı mahalli idarelere ve yatırımcı kuruluşlara teşekkür etti. Vali Kamçı, konuşmasının ardından, diğer kurum temsilcilerine söz verdi.



Eğitim alanında 60 yapım iş gerçekleştirildi



2016 yılında en fazla yatırımın eğitime yapıldığını belirten Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, "Toplamda 136 projenin 100'ü tamamlanmış olup, 36 adedi devam etmektedir. Yaklaşık 228 milyon TL toplam proje ödeneğimizden 2014 yılından 45 milyon, 2015 yılından 61 milyon, 2016 yılı sonu itibariyle 60 milyon harcama yapılmış olup, toplamda harcamamız 166 milyona ulaşmıştır. Projelerimizde sektörel dağılım yönünden en fazla yatırım eğitim alanında yapılmakta olup, onu takiben İçişleri Bakanlığı, sosyal hizmetler, sağlık ve kültür gelmektedir. Kuruluşumuzdan bu yana onarım projeleri hariç eğitim alanında yapılan 60 yapım işi gerçekleştirilmiştir. Diğer sektörlere ait toplamda 12 adet yapım işi gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle, toplam 63 projemizin 27 adedi tamamlanmış olup, 26 adedi devam etmektedir. 10 adet ihale aşamasında projemiz bulunmaktadır." diye konuştu.



Büyükşehir'de 550 milyon TL yatırım



Büyükşehir Belediye Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bayar Özsoy ise Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında yaptığı yatırım projeleri ile ilgili bilgi verdi. 2016 yılında Büyükşehir Belediyesinin toplam 550 milyon TL yatırım yaptığını kaydeden Büyükşehir Belediye Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bayar Özsoy sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yapı ve çevre düzenleme için 80 milyon TL harcanmıştır. İlçelerimizin tamamına İncesu ve Pınarbaşı hariç Kadın Gençlik Merkezleri, mesire alanları, pazar yerleri yapılmıştır. Bunlar için toplam 48 milyon TL harcama yapılmıştır. Hayırseverlerimizle beraber ilimizde 5 adet okul tamamlanmış ve 10 milyon 800 bin TL harcanmıştır. 2017 yılında devam edecek olan Gültepe Bulvarı, organik bahçe, Asri Mezarlık, gasilhane, cami ve Asri Mezarlık çevre düzenleme işleri ihaleleri yapılmış olup, bu işlerimiz devam etmektedir ve maliyeti 40 milyon 500 bin TL'dir. 2016 yılında Bekir Yıldız Bulvarı, ortayol diye tabir edilen yolumuzun 1 ve 2'nci etabı tamamlanmış, 3'üncü etap devam etmektedir. Ayrıca Mimarsinan ve TOKİ arası bağlantı yolu devam etmektedir ve Kızık Yolu tamamlanmıştır. Toplam 26 milyon 300 bin TL harcanmıştır. 2016 yılında raylı sistem araçları, tarımla ilgili araçlar, otobüsler, temizlik araçları, çekiciler alınmış ve toplam 187 milyon 600 bin TL harcanmıştır. Tamamlanan ve açılış yapılan işlerimiz Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi, Büyükşehir Konservatuvarı, Kayseri Mahallesi Hizmet Binası, 800 kişilik yeni kütüphane, Beyaz Masa Muhbir ve Kent Hizmeti, Kayseri Bilim Merkezi tamamlanmış ve 37 milyon TL harcanmıştır. 2016 yılında Büyükşehir Belediyemiz tarafından toplam 550 milyon TL tutarında yatırım yapılmıştır."



KASKİ 2016'da 318 bin 585 metre hat inşa etti



KASKİ Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kahraman ise 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen hat çalışmalarında dair şu bilgileri verdi:



"10 tanesi sosyal üst yapı, 5 tanesi de 5 tanesi de proje olmak üzere toplam proje tutarımız 126 milyon 213 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Parasal gerçekleşmemiz yüzde 78,44; fiziki gerçekleşmemiz yüzde 76,55 seviyesindedir. 2017 yılında da projelerin bir kısmı tamamlanacaktır. Tüm Kayseri genelinde içme suyu işleri kapsamında, 181 bin 18 metre, hat yapılmıştır, bununla ilgili de 71 milyon 195 bin 267 TL harcama yapılmıştır. Kanalizasyon işleri kapsamımızda, atık su arıtma tesislerimiz de dahil olmak üzere, 135 bin 580 metre kanalizasyon hattı yapılmış 44 milyon 858 bin 411 TL para harcanmıştır. Yağmur suyu işleri kapsamında bin 987 metre hat yapılmış, ve bununla ilgili de 9 milyon 701 bin 440 TL harcanmıştır. 2016 yılı sonuna kadar KASKİ Genel Müdürlüğü olarak 318 bin 585 metre hat yapılmış, 126 bin 213 bin TL para harcanmıştır."



HES projeleri tamamlandığında



DSİ çalışmaları hakkında bilgi veren DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal ise 19 adet HES projesinin tamamlanması durumunda ilde, 1 buçuk milyar kilovat saat enerji üretimi yapılacağına dikkat çekti. DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal, "2016 yılında 103 proje ve yaklaşık 88 milyon TL yatırım ödeneği ile çalışmalarımızı sürdürdük. Son 14 yıl içerisinde Kayseri ilimizde yaklaşık 1.6 milyar TL'lik yatırım yapıldı DSİ tarafından. 2016 yılında da yaklaşık 88 milyon TL ödeneğimizin tamamını harcamış bulunmaktayız. Son 14 yıl içerisinde 52 adet sulama tesisi, 7 adet HES ve 2 adet taşkın koruma tesisini tamamladık. Toplam 19 adet HES projemiz var. Tamamının hayata geçirilmesiyle yaklaşık 1 buçuk milyar kilowat saat enerji üretimi gerçekleştirilmiş olacak. Bu projelerin yüzde 73'ü şu anda işletmede." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ