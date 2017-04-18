İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Abdullah Erin Başkanlığında Yapıldı

Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının ildeki projeleri hakkında bilgi almak ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla 2017 yılının 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.



Türkiye Petrolleri Toplantı Salonunda Adıyaman Valisi Abdullah Erin Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Vali Yardımcısı Murat Süzen, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İlçe Kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, kurum ve kuruluşların amirleri katıldı. Gerçekleşen toplantıda yatırımcı bölge müdürleri kurum olarak yatırım ve çalışmaları slayt eşliğinde sunumunu yaparak, yaptıkları ve yapacakları çalışmaları değerlendirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Abdullah Erin, 2017 yılı yatırım programlarında, merkezi idare ve yerel yönetim kuruluşlarına ait irili ufaklı 534 adet işin yer aldığını belirterek, "Bu işlerin toplam proje bedeli 3 Milyar 769 Milyon 483 Bin 172 TL'dir. Bu işler için geçmiş yıllarda 1 Milyar 114 Milyon 608 Bin 956 TL harcanmış, 2017 yılında 409 Milyon 570 Bin 188 TL ödenek ayrılmış ve dönem sonu itibariyle 32 Milyon 974 Bin 956 TL'si harcanarak yüzde 8,1'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Bu işlerden 14 tanesi bitirilmiş, 304 tanesinde çalışmalar devam etmekte olup 216 adet iş proje, ihale ve sözleşme aşamasındadır" dedi. Merkezi idare kuruluşlarının 2017 yılı programlarında küçüklü büyüklü 243 adet işin yer aldığını ifade eden Vali Erin, "Proje bedeli 3 Milyar 593 Milyon 290 Bin 80 TL olan bu işler için önceki yıllarda 1 Milyar 90 Milyon 823 Bin 616 TL harcanmış, 2017 yılında ise 321 Milyon 58 Bin 293 TL ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, dönem sonu itibariyle toplam ödeneğin 21 Milyon 330 Bin 224 TL'si harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 6,6' dır. Yerel yönetim kuruluşlarımızın programlarında bulunan 291 adet işin proje bedeli ise 176 Milyon 193 Bin 92 TL'dir. Bu işler için 2017 yılında 88 Milyon 511 Bin 895 TL ödenek kullandırılması öngörülmüş ve dönem sonu itibariyle 11 Milyon 644 Bin 732 TL harcama yapılarak yüzde 13,2'lik bir nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.



Vali Abdullah Erin Başkanlığındaki il koordinasyon kurulu toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, soru ve görüşlerin alınmasıyla sona erdi. - ADIYAMAN