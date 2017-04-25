Il Jandarma Komutanı Tanık Olarak Dinlendi

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında Muğla İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan tanık olarak dinlendi.



15 Temmuz'dan 1 Ağustos tarihine kadar Marmaris'e suikast için gelen ve firar eden darbecilerin yakalanmasına komuta eden İl Jandarma Komutanı Özfidan, 16 Temmuz gecesi Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'na yakıt ikmali için gelen helikoptere yakıt verilmemesi gerektiği yönünde talimatının olduğunu söyledi. Özfidan, "O gece Valilik Kriz Yönetim Merkezi'nde Muğla Valisi, Emniyet Müdürü, Cumhuriyet Başsavcısı ile bir aradaydım. Saat 03.15 sıralarında İl Emniyet Müdürü'ne Marmaris'e helikopterlerin yaklaştığı bilgisi geldi. Ben de bu helikopterlerin nereden geldiğini, kime ait olduğunu ve neden geldiklerini öğrenmek amacıyla telefon görüşmeleri yaptım. Saat 03.30 sıralarında Dalaman Hava Meydan Komutanı Cenk Bahadır Avcı'yı aradım. Havadaki helikopterleri sordum ve kendi birliğine ait helikopterlerin hangarda olup olmadığından emin olmasını istedim. Cafer Albay'dan da Marmaris'teki son durum hakkında bilgi alıyordum. Bir süre sonra Bahadır Cenk Avcı, havada bulunan helikopterlerin kendilerine ait olmadığını, helikopterlerin tamamının hangarda bulunduğunu kaydetti. Ben havadaki helikopterlerin nereden geldiğini öğrenmek için telefon görüşmeleri yapmaya devam ettim. Bir süre sonra bize Marmaris'te havada bulunan bir helikopterin Dalaman'a doğru yöneldiği bilgisi geldi. Bu esnada Cenk Bahadır Avcı telefonla arayarak bir helikopterin meydana indiğini söyledi. Ben de ona helikoptere müdahale etmesini söyledim. Ancak Cenk Bahadır Avcı bir süre sonra kalktığını söyledi. Bizim ondan beklentimiz meydana inen helikopteri kaldırmamasıydı. İlerleyen sürede Cenk Bahadır Avcı telefonla beni aradı ve bir helikopterin daha meydana indiğini, kendisini dost helikopter olarak tanıttığını ve görevinin havadaki helikopterleri takip etme olduğunu söylediğini bildirdi. Ben de kendisine meydana inen helikopterin Marmaris'e gelen ve saldırıda bulunan helikopter olduğunu, kesinlikle yakıt vermemesini ve içindekileri derdest etmesini söyledim. Bu esnada yanımda bulunan Muğla Valisi Amir Çiçek de telefonu alarak aynı emri Cenk Bahadır Avcı'ya verdi. Telefonu aldığımda Cenk Bahadır Avcı, emir aldığını ve yakıt vereceğini söyledi. Ben de emri kimden aldığını sordum. Avcı, bana emri Deniz Hava Üs Komutanı Tezcan Kızılelma'dan aldığını, helikopterin yakıtı alarak havalandığını söyledi. Kendisine yanlış yaptığını söyledim ve telefonu kapattım. Marmaris'te bulunan diğer helikopterlerin Bodrum'a yöneldiğini öğrendik. Bunun üzerine Imsık Kara Havacılık Meydan Komutanlığını arayarak helikopterlere yakıt verilmemesini ve içindekilerin derdest edilmesini istedik" dedi.



Duruşma devam ediyor.



(Bekir Tosun /İHA)