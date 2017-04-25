İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Vali Kamçı Başkanlığında Toplandı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Süleyman Kamçı başkanlığında toplandı.



Kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıda 2017 yılının ilk 3 ayının genel bir değerlendirmesini yapan Vali Kamçı, yılın ilk 3 aylık döneminde iş arayan 21 bin 51 kişiden 13 bin 859'unun işverenle buluşturulduğunu belirterek, 2016 yılında iş başvurusunda bulunan vatandaş sayısının 51 bin 284 olduğunu söyledi.



Kayseri'nin istihdam oranlarının artırılması için yapılması gerekenler ile mesleki eğitim çalışmalarının büyük önem taşıdığına işaret eden ve 2017 yılında da işçi arayan işveren ile işsizler arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmaların etkin bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Vali Kamçı, şu bilgileri verdi:



"2017 yılı içerisinde engellilerden 383 vatandaşımız 2017 yılının ilk 3 ay içerisinde işe yerleştirilmiştir. Geçtiğimiz yıl bu sayı 1.639 idi. Aktif iş arayan engelli sayımız ise şuanda 966'dır."



29-30 Mart 2017 tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezinde yapılan KAYİF 2017 Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı hakkında bilgiler veren Vali Kamçı," Düzenlenmiş olan fuara toplam 90 firma, kurum ve kuruluş katılmış olup fuara yaklaşık 18.000 kişi ziyaret etmiştir. Fuara katılan firmalara, ziyaretçilerimiz tarafından yaklaşık 28.317 iş başvurusu yapılmış, 1.608 kişi ise işe alınmış veya alınmayı taahhüt edilmiştir. 4.000 vatandaşımıza İŞKUR kurum hizmetlerinin bilgilendirilmesi yapılarak bireysel iş ve meslek danışmanlığı görüşmesi gerçekleştirilmiştir." dedi.



2017 Ocak ayından itibaren İŞKUR Müdürlüğünce işe yerleştirilen 6.698 kişiden; 59'u engelli olmak üzere toplam 1.775 kadın istihdamı gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Kamçı, kadın istihdamının önemine değindi.



İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi. - KAYSERİ