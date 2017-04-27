Ardahan Valisi İbrahim Özefe Başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.



Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR), Milli Eğitim Müdürlüğü, KOSGEB, Halk Eğitim Merkezleri ve ilgili kurumlarla işbirliğinde merkez ve ilçelerde 2017 yılı içerisinde açılması planlanan girişimcilik programları ile meslek edindirme kurslarının durum değerlendirilmesi yapıldı. Önceki dönem faaliyetlerinin sonuçları görüşüldü. - ARDAHAN