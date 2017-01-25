İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2017 yılı ilk olağan toplantısı Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, TEMSA Fabrikası'nda gerçekleştirilen toplantıya, Demirtaş'ın yanı sıra Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, İş-Kur İl Müdür Vekili Ahmet Altunbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı.



Çocuk ve kadın işçiliği konusunda çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Vali Demirtaş, kentteki istihdam oranının arttırılması için yapılması gereken çalışmaların titizlikle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.



Yürütme ve Denetim Kurulları ile Çalışma ve İş Kurumunun faaliyetlerinin anlatılmasıyla başlayan toplantı, kurulun görüşüne sunulması istenilen Engelli ve Eski Hükümlü Proje özetlerinin sunumu, İl İstihdam Politikaları kapsamında dile getirilen görüş ve önerilerinin karara bağlanması ve 2016 yılına ait faaliyet raporunun değerlendirilmesiyle devam etti.