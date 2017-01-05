İl İdare Kurulu Müdürü Aydın Ulusal'a İkinci Acı

Aydın İl İdare Kurulu Müdürü Aydın Ulusal, babasından beş ay sonra annesinin hayatını kaybetmesiyle ikinci bir acı yaşadı.



Aydın Valiliği İl İdare Kurulu Müdürü Aydın Ulusal'ın babası Abdulkerim Ulusal 22 Ağustos 2016 tarihinde hayatını kaybetmişti. Ulusal'ın KOAH rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Aydın Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Ayşe Yüksel Ulusal da bu sabaha karşı hayatını kaybetti.



81 yaşında hayatını kaybeden Ayşe Yüksel Ulusal'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Beycami'de kılınacak cenaze namazının ardından Tellidede Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN